Rusija je spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je naglasio da Rusija ostaje posvećena strateškom, partnerskom karakteru odnosa sa Iranom, prenose RIA Novosti.

Ranije u ponedeljak iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastao se u Rusiji sa predsednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom.

Putin je sa iranskim ministrom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku, poručivši da će Moskva činiti sve u interesu Irana i drugih zemalja regiona kako bi mir bio uspostavljen što pre.

Ruski predsednik je istakao da Rusija namerava da nastavi strateške odnose sa Iranom, ističući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet" i izražavajući nadu da će ta zemlja uspeti da prevaziđe period iskušenja i da će mir uskoro biti uspostavljen.

On je, kako se navodi, preneo i najbolje želje vrhovnom lideru Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

