Nakon stupanja na snagu novog zakona o vojnoj obavezi u Nemačkoj, broj građana koji ulažu prigovor savesti značajno je porastao, prema pisanju nemačkih medija.

Samo u prvom kvartalu ove godine, 2.656 ljudi je podnelo prigovor savesti i time odbilo vojnu službu.

To je znatno više nego u 2024. godini, kada je ukupno 2.998 ljudi podnelo prigovor, izveštava dnevnik "Noje Osnabriker Cajtung", pozivajući se na izvore u Saveznoj kancelariji za porodicu i civilna pitanja.

U celoj 2025. godini, ukupno 3.867 osoba je podnelo prigovor savesti.

Pretpostavlja se da je povećanje broja prigovora savesti povezano sa ukupnom bezbednosnom situacijom, kao i sa uvođenjem novog zakona o vojnoj službi početkom godine.

Razmatra se obavezni rok

Zakon ne predviđa ponovno uvođenje vojne službe, već samo registraciju muške populacije rođene posle 2008. godine.

Za žene, registracija je na dobrovoljnoj osnovi. U slučaju nedovoljnog broja dobrovoljnih regruta, Bundestag bi imao mogućnost uvođenja vojne obaveze, ali još nije poznato na osnovu čega.

Iako je klasična vojna obaveza ukinuta 2011. godine, i dalje postoji mogućnost prigovora savesti jer nemački ustav kaže da niko ne može biti primoran da služi protiv svoje volje oružjem.

Nakon ruske agresije na Ukrajinu, Nemačka je pokrenula sveobuhvatnu reformu oružanih snaga, koja, između ostalog, ima za cilj povećanje broja aktivnih pripadnika Bundesvera sa sadašnjih 180.000 na 260.000.

Nemačka vlada veruje da će se taj broj postići na dobrovoljnoj osnovi.