Naime, proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1881/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 25. aprila 2023. godine o maksimalnim nivoima određenih zagađivača u hrani.

On se inače prodaje u pakovanju 6x80g (Instant buldak karbonara činija SAMYANG 80 g ), LOT broja H W3, koji je najbolje upotrebiti do 28.08.2026. godine.

Radi zaštite potrošača, kupci se mole da proizvod 73990 SAMYANG Cup Inst. ne konzumiraju ljutu piletinu sa rezancima i da proizvod vrate u prodavnicu Pekinška Patka, Vlaška 79, kako bi dobili povraćaj novca.