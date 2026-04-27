Prema njegovim rečima, u napadima je pogođeno i oko 50 centara za hitnu pomoć, prenosi iranska televizija Press. U trenutku udara, kako je naveo, u tim ustanovama nalazilo se oko 40.000 pacijenata na lečenju.

Zafargandi je dodao da su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana krajem februara, nakon višemesečnih vazdušnih napada. U tim dešavanjima, kako tvrdi, ubijen je i iranski verski lider ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa još nekoliko visokih zvaničnika.

Početkom aprila, Vašington i Teheran su postigli dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre, nakon što je američka strana dobila predlog u deset tačaka od Irana.

Predsednik SAD Donald Tramp potom je, neposredno pre isteka tog roka 22. aprila, jednostrano produžio primirje na neodređeno vreme.