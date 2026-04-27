Prema policijskim izvorima, incident se dogodio tokom noći, kada je grupa od deset pritvorenika uspela da iskoristi otvor za ventilaciju i napusti objekat. Sve su zabeležile nadzorne kamere, nakon čega je policija odmah reagovala i uspela da privede trojicu u krugu centra. Za preostalih sedam osoba i dalje se traga, a njihov pravac kretanja zasad nije poznat.

Trojica uhapšenih nalaze se u pritvoru u okviru istrage koju vodi parisko tužilaštvo, a terete se za pokušaj bekstva iz administrativnog pritvora, kao i za oštećenje imovine.

Prema dostupnim informacijama, nijedan od begunaca nije bio na listi osoba koje francuske bezbednosne službe smatraju potencijalnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. Potraga za odbeglim migrantima je u toku.