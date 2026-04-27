Reč je o sistemu pod nazivom „Pešadinac budućnosti – unapređeni sistem“, koji obuhvata savremenu opremu za vojnike na terenu.

U paket ulaze panciri, uniforme, uređaji za noćno osmatranje koji se montiraju na šlemove ili oružje, kao i tableti koje vojnici koriste za praćenje neprijateljskih pozicija. Sistem uključuje i softver koji omogućava komandantima da u realnom vremenu imaju uvid u raspored sopstvenih snaga i protivnika.

Planirano je da oprema bude isporučena za oko 8.600 vojnika, u periodu od novembra 2027. do decembra 2029. godine. Ova narudžbina deo je šireg ugovora vrednog ukupno 3,1 milijardu evra.

Savremeno ratovanje sve više se oslanja na digitalno povezivanje jedinica, što omogućava bolju koordinaciju sa dronovima, satelitima, tenkovima i artiljerijom, kao i brži protok informacija na terenu.

Rheinmetall ovaj sistem na međunarodnom tržištu plasira pod imenom Gladius 2.0.

Nakon početka rata u Ukrajini, kompanija beleži značajan rast narudžbina, što je posledica povećanih ulaganja u odbranu u Nemačkoj, posebno u oblasti oklopnih vozila, municije i svemirskih sistema.