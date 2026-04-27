Vladimir Putin je na sastanku sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem u Sankt Peterburgu objavio da je primio poruku od vrhovnog vođe Islamske Republike, Modžtabe Hamneija.

- Želeo bih da započnem naš razgovor napomenom da sam prošle nedelje primio poruku od vrhovnog vođe Irana - rekao je predsednik.

Putin nije otkrio njegov sadržaj. Kao odgovor, zamolio je Aragčija da prenese Hamneijevo zdravlje i dobrobit.

- Iskreno se nadamo da će, crpeći ovu hrabrost i želju za nezavisnošću, iranski narod prebroditi ovaj težak period iskušenja pod vođstvom novog lidera i da će mir doći - naglasio je.

Predsednik je dodao da Rusija namerava da pomogne Iranu kako bi se mir približio Bliskom istoku.

Aragči je zahvalio Moskvi na podršci Teheranu. Pohvalio je odnose između dve zemlje i napomenuo da će se oni nastaviti jačati. ​​Diplomata je dodao da će Iran nastaviti da se bori protiv Sjedinjenih Država.

- Čitavom svetu je dokazano da je iranski narod, zahvaljujući svom otporu i hrabrosti, bio u stanju da se odupre američkim napadima, američkoj agresiji i da će biti u stanju da izdrži i preživi ovaj period - objasnio je on.

Pre početka razgovora, ministar je izjavio da planira da sa Rusijom razgovara o koordinaciji napora za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Sastanak je trajao skoro dva sata, a prisustvovali su mu i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov , pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Igor Kostjukov.

U iranskoj delegaciji, pored Aragčija, bili su njegov zamenik Kazem Garib-Abadi i ambasador u Moskvi Kazem Džalali.