Peskov je rekao novinarima da bi Moskva pozdravila nastavak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i produženje prekida vatre, kao i da je uverena da povratak neprijateljstvima u ovom sukobu ne bi trebalo preduzimati ni pod kojim okolnostima, prenela je agencija RIA Novosti.

Istakao je da obnavljanje sukoba nije u interesu Irana niti zemalja Bliskog istoka, kao ni u interesu globalne ekonomije.

"Rusija je spremna da pruži sve posredničke usluge za rešavanje sukoba u Iranu koje su prihvatljive za obe strane i uspostavljanje garantovanog mira na Bliskom istoku", rekao je Peskov odgovarajući na pitanja novinara o tome kako bi Moskva mogla da pomogne u budućim pregovorima SAD i Irana.

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas u Sankt Peterburgu sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem o situaciji na Bliskom istoku, poručivši da će Moskva činiti sve u interesu Irana i drugih zemalja regiona kako bi mir bio uspostavljen što pre.

Putin je, kako prenosi agencija RIA Novosti, istakao da Rusija namerava da nastavi strateške odnose sa Iranom, ističući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet" i izražavajući nadu da će ta zemlja uspeti da prevaziđe period iskušenja i da će mir uskoro biti uspostavljen.

Arakči je zahvalio Rusiji i Putinu na podršci Teheranu, ocenivši odnose dve zemlje kao veoma dobre i naglasivši da će oni nastaviti da se jačaju.

Iranska delegacija doputovala je danas u Sankt Peterburg, a Arakči je ranije najavio da će tokom posete sa ruskim partnerima razgovarati o aktuelnoj situaciji u vezi sa sukobom u koji su uključene SAD i Izrael.