Stefan Simić je mnogo puta dokazao da je sinonim za laž, ali nikada kao danas to nije uradio na tako brutalan način, zloupotrebljavajući decu i uznemiravajući javnost strašnom neistinom, izjavio je Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda.

Mirković je naveo da je tokom svog izlaganja, Simić izjavio da se srušio plafon u OŠ „Banović Strahinja“ na Čukarici, da su deca evakuisana i da tamo nema nastave.

"Ovom brutalnom laži izazvao je paniku ne samo kod svih prisutnih, već i kod roditelja čija su se deca u tom trenutku nalazila u školi. Usled mnogobrojnih poziva i brige roditelja, momentalno smo proverili ovu informaciju i ustanovili da je reč o gruboj laži. Nakon toga, Simić je umesto izvinjenja otišao korak dalje i promenio svoju izjavu, tvrdeći da su izgorele instalacije i da su deca u opasnosti. Ni ovo nije istina, ali štetu, stres, kao i uznemirenost roditelja dece iz OŠ „Banović Strahinja“, niko neće moći da nadoknadi", rekao je Mirković.

On je dodao da, ako je nešto dobro u svemu ovome, to je da se nakon današnjeg dana Stefanu Simiću više ništa ne može verovati i da je izgubio svaki kredibilitet, ako ga je ikada imao.

Stefan Simić = laž.