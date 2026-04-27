Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa pripadnicima sastava Voda za zaštitu snaga iz Sektora „Zapad“ Vojske Srbije, koji su u proteklih osam meseci bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanskoj Republici.

Predsednik je na svom Instagram nalogu objavio fotografije sa prijema i svoj govor:

"U skladu sa odlukom Ujedinjenih nacija, odgovarajućom rezolucijom Saveta bezbednosti UN, Generalne skupštine UN, prihvatili smo da učestvujemo u misiji u Libanu u okviru misije UNIFIL. Naše devojke i momci su pripadali sektoru „Zapad“ gde smo zajedno sa italijanskim jedinicama učestvovali u zaštiti objekata. Reč je o izuzetno hrabrim ženama i muškarcima koji su na veoma dostojanstven način zastupali interese mira, ali i predstavljali našu zemlju.

Učešće u ovakvim misijama zahteva posvećenost, rad i marljivost. Najvažnije je da smo na još jednom primeru pokazali kako se čuva međunarodno javno pravo, kako se štiti i brani međunarodni javno-pravni poredak i naravno kako se čuva mir i životi drugih ljudi na izuzetno profesionalan i izvanredno odgovoran način.

Zahvalan svim ovim ljudima koji već godinama čuvaju mir na jugu Libana obezbeđujući pristup humanitarnoj pomoći stanovništvu u zoni sukoba. Svi ovi dobri ljudi čestitog srca danas su veliko blago Srbije, naše vojske koja mora dalje da snaži, da se dalje ubrzano modernizuje i bude garant opstanka i očuvanja i naše zemlje i mira u našoj zemlji.

Vama hvala na hrabrosti, trudu, radu i što ni u jednom trenutku niste doveli u pitanje ugled srpskog vojnika, snagu srpske zastave, čast imena naše zemlje. Želim vam dobre i mirne vojničke dane i da svoje znanje i ogromno iskustvo prenesete svim svojim kolegama u Vojsci Srbije", naveo je predsednik.