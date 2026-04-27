Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je snažnu i emotivnu poruku pripadnicima Vojske Srbije, ističući njihovu hrabrost, posvećenost i ulogu u očuvanju ugleda države.
Uz video snimak objavljen na svom Instagram nalogu, Vučić je naglasio da su srpski vojnici još jednom pokazali kako se čuva međunarodno pravo i mir u okviru misija Ujedinjenih nacija.
„Veliko blago države“
Predsednik je poručio da su upravo ljudi koji služe u vojsci jedno od najvećih bogatstava Srbije.
– Svi ovi ljudi čestitog srca danas su veliko blago države Srbije, naše Vojske – istakao je Vučić.
Zahvalnost za žrtvu i odricanje
Posebno je naglasio težinu njihove službe, ističući odvojenost od porodica i odgovornost koju nose.
– Hvala na hrabrosti, radu, što ste izdržali bez svojih porodica i što nijednog trenutka niste doveli u pitanje ugled srpskog vojnika, snagu naše zastave, čast imena naše zemlje – poručio je predsednik.
Misije koje nose težinu
Učešće Vojske Srbije u međunarodnim misijama predstavlja važan segment spoljne politike i bezbednosti države, a predsednik je ocenio da su pripadnici vojske pokazali profesionalizam i dostojanstvo na najvišem nivou.
