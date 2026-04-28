Evropska unija poslala je iznenađujuću poruku kada je komesar za odbranu Andrijus Kubilijus javno priznao da je Rusija danas snažnija nego na početku sukoba 2022. godine.

Na konferenciji posvećenoj podršci Ukrajini u Poljskoj, Kubilijus je otvoreno rekao:

– Rusija je sada mnogo jača nego što je bila 2022. godine.

Zašto je Rusija jača

On je svoju tvrdnju obrazložio nizom faktora koji, prema njegovim rečima, menjaju balans snaga:

vojska sa bogatim borbenim iskustvom

masovna upotreba dronova

snažna vojna industrija

proizvodni kapaciteti koji nadmašuju evropsku odbrambenu industriju

Prema njegovoj oceni, Rusija je uspela da prilagodi ekonomiju ratnim uslovima i poveća vojnu proizvodnju.

Sankcije pod znakom pitanja

Ova izjava dodatno je otvorila pitanje efikasnosti sankcija koje Zapad sprovodi protiv Rusije već godinama.

Moskva je više puta tvrdila da se uspešno nosi sa ekonomskim pritiscima i da restriktivne mere nisu ostvarile očekivane rezultate.

Sa druge strane, u pojedinim zapadnim krugovima sve češće se čuju ocene da sankcije nisu dale željeni efekat.

Promena narativa

Izjava evropskog komesara dolazi u trenutku kada se u Evropi sve više raspravlja o daljim koracima i strategiji prema Rusiji.

Ovakav stav, iznet javno, predstavlja jedan od retkih trenutaka u kojem se iz samog vrha EU priznaje promena odnosa snaga na terenu.