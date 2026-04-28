Govoreći na otvorenoj debati Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o bezbednosti pomorskih puteva, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani rekao je da su Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri odgovorni za eskalaciju tenzija u regionu, preneo je portal "Press TV".

On je naveo da je Iran uvek podržavao slobodu plovidbe i da decenijama, kako tvrdi, obezbeđuje bezbednost pomorskih ruta u Persijskom zalivu, Omanskom moru i Ormuskom moreuzu.

Iravani je optužio SAD za, kako je rekao, nezakonite mere uključujući zaplenu brodova i militarizaciju regiona, tvrdeći da takve aktivnosti ugrožavaju međunarodnu pomorsku bezbednost i predstavljaju kršenje međunarodnog prava i Povelje UN.

Prema njegovim rečima, trenutne tenzije proističu iz šireg sukoba i, kako je naveo, "agresivnih poteza Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana od februara".

Iranski predstavnik je odbacio sve optužbe protiv Teherana, ocenjujući ih kao neosnovane i deo, kako je rekao, politike dvostrukih standarda.

Takođe je pozvao Savet bezbednosti UN da osudi, kako tvrdi, odgovorne strane i obezbedi oslobađanje zaplenjenih iranskih brodova i posada.

Iran je poručio da će nastaviti da preduzima, kako navodi, zakonite mere radi zaštite bezbednosti plovidbe i svojih suverenih prava u Ormuskom moreuzu.