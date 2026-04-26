Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da se pokušaji predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postane „zaštitnik“ Evrope neće dobro završiti.

„Zelenski otvoreno govori da će kijevski režim braniti sve, da za to ima snagu, iskustvo i najveću armiju u Evropi. Ali ne mislim da će se to dobro završiti i biće tragično. Posebno skrećem pažnju na to da on zahteva da mu se odmah odredi datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, što znači da traži prijem države kojom, po mom mišljenju, upravlja otvoreno nacistički režim, koji je zabranio rusku kulturu u svim oblicima i kanonsku Pravoslavnu crkvu“, rekao je Lavrov u intervjuu za ruske medije.

On je dodao da Evropska unija, iako još ne obećava rokove za prijem Ukrajine, istovremeno tvrdi da Zelenski brani evropske vrednosti.

Lavrov je, istovremeno, ocenio da nacizam "ponovo diže glavu", a da Zelenski, za koga navodi da se oseća "kao da je na čelu tog procesa", uživa u tome, prenose RIA Novosti.

Naveo je i da je Zelenski, po svemu sudeći, za sebe doneo odluku da želi da predvodi novu evropsku vojnu strukturu koju pokušavaju da formiraju pre svega Nemačka i Velika Britanija.

„On je javno rekao: Evropska unija, Britanija, Norveška, pa je iz nekog razloga dodao i Tursku. I na čelu tog vojnog saveza on vidi Ukrajinu“, poručio je šef ruske diplomatije, preneo je Sputnjik.