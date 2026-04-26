Dvadeset dva budstička monaha uhapšena su danas na međunarodnom aerodromu u blizini Kolomba, u Šri Lanki, po povratku sa odmora na Tajlandu, jer su sakrili 110 kilograma jake vrste kanabisa, saopštile su vlasti. Grupa monaha, koja se vratila u Šri Lanku posle četvorodnevnog odmora u tajlandskoj prestonici, sakrila je u prtljagu kanabis poznat pod nazivom Kuš, saopštio je portparol carine Šri Lanke, prenosi danas "Figaro".

"Svaki od njih je prenosio oko pet kilograma droge sakrivene u lažnim pregradama u prtljagu", rekao je portparol, dodajući da su monasi predati policiji i biće izvedeni pred sudiju kasnije tokom dana.

Monasi su većinom mladi učenici iz hramova širom Šri Lanke, a njihov odmor je organizovao neimenovani biznismen. Carinske vlasti su saopštile da je reč o najvećoj zapleni Kuša ikada realizovanoj na glavnom međunarodnom aerodromu ove južnoazijske zemlje.