Na kolovozu ulice Alipašina bb, na području opštine Centar Sarajevo, 25. aprila 2026. godine u 09:40 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su se sudarila dva vozila marke Ford i Mercedes.

Kako je jutros saopšteno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, Fordom je upravljao vozač B.H., rođen 1982. godine iz Sarajeva, a Mercedesom H.H., rođen 1943. godine, takođe iz Sarajeva.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške telesne povrede (fraktura levog ramena – klavikule) zadobio je vozač putničkog motornog vozila „Mercedes“ H.H. koje su mu konstatovane na KUM-u UKC Sarajevo, nakon čega je otpušten na kućno lečenje – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je o navedenom obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uviđaj izvršen od strane policijskih službenika Odeljenja za saobraćajne istrage, Sektora uniformisane policije i Odeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku, Sektora kriminalističke policije.

