Pripadnici američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) počeli su pretres kuće osumnjičenog za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se na svečanoj večeri u tom trenutku nalazio i američki predsednik Donald Tramp.

Osumnjičeni je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa, predgrađa Los Anđelesa u Kaliforniji, prenosi Skaj njuz.

Tramp je, zajedno sa ostalim prisutnima na svečanoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" u Vašingtonu, nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju tog hotela.

Policija je saopštila da je muškarac koji je otvorio vatru bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga pogođen u zaštitnu opremu.