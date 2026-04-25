Po prvi put od početka rata između Sjedinjenih Država i Izraela pre oko dva meseca, međunarodni letovi su poleteli sa međunarodnog aerodroma u Teheranu, javili su državni mediji.

Avioni su poleteli sa teheranskog međunarodnog aerodroma Imam Homeini na rutama ka Istanbulu, Muskatu i saudijskom gradu Medini, javile su državna novinska agencija IRNA i državni emiter IRIB.



Medina je ključna destinacija za muslimane koji žele da obave hadž, godišnje islamsko hodočašće u Meku.

Iran je zatvorio svoj vazdušni prostor za civilni saobraćaj nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započele vazdušne napade na zemlju 28. februara.

Otvaranje vazdušnog prostora

Iran je odgovorio na napade udarima na države Zaliva koje su saveznice Sjedinjenih Država, što je rezultiralo velikim poremećajima u globalnom vazdušnom saobraćaju na ključnim čvorištima, uključujući Dubai i Abu Dabi, a zapadne avio-kompanije su pravile duga zaobilaženja kako bi izbegle region.Postepeno ponovno otvaranje iranskog vazdušnog prostora dolazi usred primirja koje je posredovao Pakistan, a koje je stupilo na snagu 8. aprila.

U ponedeljak je iranska uprava za civilno vazduhoplovstvo odobrila aerodromu Mešhed na severoistoku zemlje da prihvati međunarodne letove, nastojeći da smanji pritisak na teheranski aerodrom.

Uprkos otvaranju, evropske avio-kompanije nastavljaju da izbegavaju iranski vazdušni prostor zbog neizvesne bezbednosne situacije na Bliskom istoku i povećane pretnje civilnom vazduhoplovstvu.