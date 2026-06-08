Statistike iznova pokazuju da se crni koferi češće gube u odnosu na prtljag drugih boja. Razlog, kako objašnjavaju stručnjaci, nije jedna greška u sistemu, već kombinacija više faktora u kompleksnom procesu rukovanja prtljagom na aerodromima.

U okruženju gde se istovremeno transportuje ogroman broj sličnih kofera, upravo tamni i neupadljivi primerci najčešće prolaze „neprimećeno“ kroz sistem.

Zašto su crni koferi najproblematičniji?

Rukovanje prtljagom na aerodromima odvija se brzo i pod velikim pritiskom, što povećava mogućnost grešaka.

U takvim uslovima crni koferi se najčešće gube iz nekoliko razloga:

na traci za prtljag izgledaju gotovo identično,

lako se stapaju sa drugim koferima,

slabije su uočljivi na prvi pogled.

Zbog toga može doći do pogrešnog usmeravanja, zamene ili jednostavnog „nestanka“ u logističkom sistemu, navode nemački mediji.

Kako smanjiti rizik od gubitka prtljaga?

Stručnjaci ističu da rešenje nije nužno u kupovini ekstremno upadljivih kofera, već u nekoliko praktičnih koraka koji olakšavaju identifikaciju i praćenje prtljaga.

Preporuke uključuju:

Rani dolazak na aerodrom – omogućava dovoljno vremena da se prtljag pravilno označi i sortira.

– omogućava dovoljno vremena da se prtljag pravilno označi i sortira. Označavanje kofera – korišćenje kaiševa, nalepnica ili prepoznatljivih detalja koji ga razlikuju od drugih.

– korišćenje kaiševa, nalepnica ili prepoznatljivih detalja koji ga razlikuju od drugih. Kontakt podaci na prtljagu – ime i broj telefona su preporučljivi, dok se kućna adresa ne savetuje iz bezbednosnih razloga.

– ime i broj telefona su preporučljivi, dok se kućna adresa ne savetuje iz bezbednosnih razloga. Brza reakcija u slučaju gubitka – ako se kofer ne pojavi na traci, potrebno je odmah kontaktirati aerodromsko osoblje, jer prtljag može biti preusmeren na drugi deo aerodroma ili poseban transport.

Da li su šareni koferi uvek prednost?

Iako se često smatra da su jarke boje najbolji izbor za lakše prepoznavanje prtljaga, stručnjaci upozoravaju da i one imaju svoje nedostatke.

U teretnim prostorima aviona, koji su često slabo osvetljeni, upadljivi koferi se obično utovaraju ranije kako bi bili lakše uočljivi pri istovaru.

Po pravilu, ono što prvo ulazi u avion poslednje izlazi, što znači da vlasnici šarenih kofera često duže čekaju svoj prtljag na aerodromskoj traci.

Zbog toga neki putnici biraju klasične tamne kofere, koji se u određenim slučajevima pojavljuju ranije na traci po sletanju, iako su statistički podložniji mešanju i gubitku.

Balans između prepoznatljivosti i logističkih pravila ostaje ključni faktor pri izboru prtljaga za putovanja.