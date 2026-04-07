Iz Moskve je stigla oštra i uznemirujuća poruka upućena Londonu, u kojoj se nagoveštava mogućnost odmazde zbog događaja iz Ukrajine. Ruski zvaničnici zapretili su da bi u nekom trenutku mogli da izvedu napad na Vestminsterski most, kao odgovor na akcije za koje tvrde da uključuju britansko učešće.

Prema tim tvrdnjama, britanski dronovi korišćeni su u operaciji tokom marta prošle godine, kada je uništen važan most u delu Hersonske oblasti koji je bio pod ruskom kontrolom. Navodi se da su ukrajinske snage u toj akciji koristile dronove tipa „Malloy T-150“, uz završni raketni udar koji je onesposobio most preko reke Konke.

Ruski analitičar Kornilov oglasio se putem Telegrama, poručivši da bi Rusija jednog dana mogla da se „pohvali“ uništenjem Vestminsterskog mosta u Londonu, koji se nalazi neposredno pored britanskog parlamenta. Njegova izjava izazvala je zabrinutost jer se tumači kao direktna pretnja simbolu britanske prestonice.

On je takođe istakao da je, prema njegovom mišljenju, „indikativno“ to što se britanska strana, kako tvrdi, otvoreno hvali učešćem u operacijama koje Rusija smatra sabotažama na svojoj teritoriji. Međutim, treba napomenuti da se napad dogodio na međunarodno priznatoj teritoriji Ukrajine, iako je taj deo bio pod ruskom okupacijom.

Kornilov je dalje optužio britanske aktere da „izražavaju zadovoljstvo“ zbog svog navodnog učešća u napadu, koji je okarakterisao kao teroristički čin.

Na kraju, postavio je retoričko pitanje kako bi reagovala britanska javnost kada bi Vestminsterski most, jedan od najpoznatijih simbola Londona, bio uništen.