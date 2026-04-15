- Druga pešadijska brigada Odbrambenih snaga započela je izgradnju protivtenkovskih rovova duž jugoistočne granice u opštini Setoma - navodi se u saopštenju ovog medija.

Kako ističe ERR, rovovi u dužini od oko 20 kilometara biće iskopani uglavnom na privatnom zemljištu. Reč je o novoj fazi izgradnje odbrambenog sistema: prva faza podrazumevala je kopanje rovova neposredno uz graničnu liniju.

- Prešli smo na sledeću fazu razvoja Baltičke linije odbrane... dobili smo mogućnost da izgradimo zaprečne rovove na privatnom zemljištu - prenosi ERR reči estonskog štabnog inženjerijskog oficira 2. pešadijske brigade, kapetana Harda Totsa.

On je dodao da se, po potrebi, pored protivtenkovskih rovova mogu postaviti betonski „zmajevi zubi“. Navodi se da je lokalna zajednica odobrila izgradnju rovova, iako je u nekim drugim regionima zemlje izgradnja odbrambenih objekata izazvala snažan otpor među lokalnim stanovništvom.

