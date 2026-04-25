U Iranu je danas pogubljen Erfan Kiani koji je optužen da je radio za izraelsku obaveštajnu službu, tokom protesta koji su bili održani širom zemlje početkom ove godine, saopštile su vlasti.

U saopštenju koje prenosi agencija Tasnim navodi se da je Erfan Kiani, "plaćeni razbojnik Mosada", učestvovao u uništavanju i paljenju javne i privatne imovine, i da je širio strah i teror u gradu Isfahanu tako što je nosio mačetu.

On je pogubljen rano jutros, nakon što je njegovu kaznu potvrdio Vrhovni sud.

(Tanjug)