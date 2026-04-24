Šefu blokadera, Tonitnu Piculi, Srbija koja se razvija i snaži ne prestaje da bode oči.

U izjavi koju je dao za blokaderske medije koje i kontroliše, Picula je rekao da je "Vučićev režim jedini glavni izvor nestabilnost u Srbiji i regionu."

Ne smeta Piculi i njegovim blokaderima to što ustaše svaki dan divljaju po Hrvatskoj. To je u redu.

Što se ustaše okupljaju na Tompsonovim koncertima uz svesrdnu podršku zvaničnog Zagreba, da bi skandirali "Za dom spremni".

Ne smeta mu čak ni jučerašnji napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Zagrebu.

Sve je to u redu, poručuje nam kolovođa blokadera.

Samo je jaka Srbija koju vodi predsednik Vučić problem. To ga jedino žulja.