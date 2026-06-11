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Popularno grčko letovalište ima šarena pravila: Srbi će za ležaljke plaćati od 10 do 50 evra
Koliko košta dan na plaži u Grčkoj ove sezone jedna je od najčešćih tema među turistima. Najnovije informacije sa Sitonije pokazuju da cene ležaljki i suncobrana mogu značajno da variraju čak i na istoj plaži, a sve zavisi od politike ugostiteljskog objekta koji ih izdaje.
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