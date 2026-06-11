Dok se na društvenim mrežama neprestano vode rasprave o troškovima letovanja u Grčkoj, novi podaci sa plaža u Toroniju na Sitoniji pokazuju da situacija nije ista svuda. Na nekoliko desetina metara razdaljine mogu se pronaći potpuno različiti uslovi za korišćenje ležaljki, pa turisti imaju mogućnost da biraju između pristupačnih i znatno skupljih opcija.

Prema informacijama koje dele srpski turisti sa lica mesta, najjeftinija varijanta podrazumeva zakup kompleta ležaljki i suncobrana za 10 evra, dok se piće plaća posebno. Ovakva ponuda i dalje važi za jednu od najtraženijih među porodicama i gostima koji žele da kontrolišu dnevne troškove.

U pojedinim plažnim barovima primenjuje se drugačiji sistem naplate. Cena zavisi od pozicije ležaljki, pa se mesta u prvom redu naplaćuju 16 evra, dok su ostali redovi nešto povoljniji i koštaju 14 evra. U oba slučaja u cenu su uključena i dva pića, što mnogi turisti smatraju korektnom ponudom.

Međutim, već nekoliko koraka dalje situacija može biti potpuno drugačija. Neki ugostiteljski objekti ne naplaćuju ležaljke direktno, već zahtevaju minimalnu potrošnju od 50 evra kako bi gosti mogli da koriste set tokom dana. Upravo ovakve ponude izazivaju najviše polemike među turistima.

Za one koji žele dodatni komfor i lokaciju uz samu obalu, postoje i skuplje opcije. Pojedini restorani tokom juna traže minimalnu konzumaciju od 20 evra po setu, dok su za jul i avgust već najavljena nova poskupljenja, pa će minimalni račun iznositi 30 evra.

Najskuplja ponuda koju su srpski turisti zabeležili u Toroniju odnosi se na ležaljke u prvom redu do mora, gde cena dostiže 30 evra po osobi. To znači da par za boravak na plaži treba da izdvoji 60 evra, pri čemu se hrana i piće dodatno naplaćuju. Nešto povoljniji su zadnji redovi, gde je cena 20 evra po osobi. Gosti hotela koji posluju u okviru tih kompleksa uglavnom imaju pogodnost besplatnog korišćenja ležaljki, uz naručivanje najmanje jednog pića.

Zanimljivo je da reakcije srpskih turista nisu bile toliko negativne koliko se očekivalo. Mnogi smatraju da su cene uglavnom ostale u granicama prihvatljivog, posebno kada se uporede sa pojedinim poznatim destinacijama širom Mediterana.

„Osim ovih opcija sa minimalnom potrošnjom od 50 evra, većina cena deluje sasvim pristojno“, navela je jedna turistkinja, dok su drugi isticali da su očekivali mnogo veća poskupljenja s obzirom na brojne priče koje su prethodnih meseci kružile internetom.

Među brojnim komentarima izdvojio se i jedan duhovit odgovor koji je nasmejao mnoge korisnike društvenih mreža. Jedan turista je kroz šalu upitao koliko košta boravak na plaži za one koji sa sobom donose sopstvene ležaljke i suncobran, aludirajući na sve češće rasprave o cenama na grčkom primorju, piše Kurir.