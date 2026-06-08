Decenijama su tigrovi smatrani izrazito samotnjačkim životinjama koje veći deo života provode same i izbegavaju kontakt sa drugim pripadnicima svoje vrste. Međutim, novi snimci iz divljine pokazali su ponašanje koje je iznenadilo čak i iskusne istraživače i dovelo u pitanje neka od dosadašnjih saznanja o ovim moćnim predatorima.

Tokom snimanja BBC Earth dokumentarca "Tiger Island", kamere su zabeležile prizor koji se retko viđa u prirodi – dve tigrice koje zajednički brinu o mladuncima.

Neobičan prizor zabeležen dronom

Snimci iz vazduha prikazali su tigricu Gomu kako odmara sa svoja dva mladunca. Nedugo zatim pojavila su se još tri mladunca, a ubrzo se svih pet mladih tigrova našlo zajedno u neobičnom prizoru koji je istraživače ostavio bez reči.

Dodatna tri mladunca pripadala su drugoj tigrici, Jugini, koja se u tom trenutku nalazila u potrazi za hranom.

Dok je bila odsutna, Goma je čuvala njene mladunce zajedno sa svojim, preuzimajući ulogu svojevrsne "dadilje", što je ponašanje koje se kod tigrova gotovo nikada ne beleži.

Zašto su tigrovi podelili roditeljske obaveze?

Stručnjaci još nemaju konačan odgovor na pitanje zašto su dve ženke odlučile da sarađuju.

Jedna od teorija jeste da su se udružile kako bi povećale šanse za preživljavanje svojih mladunaca i zaštitile ih od potencijalne opasnosti koju predstavljaju odrasli mužjaci.

Poznato je da se tigrovi uglavnom međusobno izbegavaju i da kontakt ostvaruju samo kada je to neophodno, zbog čega je zajednička briga o mladuncima izuzetno retka pojava.

Osim što su snimci privukli veliku pažnju ljubitelja životinja širom sveta, oni pružaju i dragocen uvid u ponašanje vrste koja je, uprkos brojnim istraživanjima, i dalje puna misterija.

"Ovo nije ono što piše u udžbenicima"

Biolog i voditelj dokumentarca Dan O'Neil rekao je da ga je prizor potpuno iznenadio.

– Tigrovi ne dele mladunce i ne dele roditeljske obaveze – istakao je.

Slično mišljenje izneo je i snimatelj Max Hughes Williams.

– Ovo nije ono što piše u udžbenicima – poručio je nakon što je zabeležio nesvakidašnji događaj.

Nije prvi put da tigrovi iznenade naučnike

Ovakvo ponašanje nije jedini primer koji je zbunio stručnjake.

Još 2006. godine pažnju javnosti privukao je mužjak tigra poznat kao T-25. Nakon uginuća ženke, on je preuzeo brigu o dva mladunca, štitio ih i pomagao im da prežive dok nisu postali dovoljno odrasli za samostalan život.

Takvi slučajevi smatraju se izuzetno retkim, jer mužjaci tigrova uglavnom ne učestvuju u odgajanju potomstva.

Priroda i dalje krije mnoga iznenađenja

Primeri poput Gome, Jugini i T-25 pokazuju da je ponašanje životinja često mnogo složenije nego što se ranije verovalo.

Čak i kod jednih od najistraživanijih predatora na svetu naučnici i dalje otkrivaju nova ponašanja koja menjaju dosadašnje razumevanje njihovog života u divljini.

Kako je zaključio Dan O'Neil:

„Mislite da o najpoznatijoj životinji na planeti više nema šta da se nauči. Ali ima. I te kako ima.“