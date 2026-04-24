Blokaderi su još jednom pokazali da nemaju nikakvih principa već da je jedini princip kojim se vode da sve učine što gorim za Srbiju.

Još jedan dokaz su natpisi u lažljivim medijima o litijumu u Americi.

Dok u svojim tekstovima slave pronalazak nalazišta litijuma na granici Oregona i Nevade i kako će to decenijama uticati na svetsko tržište baterija, u Srbiji su bili protiv bilo kakvog iskopavanja litijuma.

Njihovim tekstovima oni su u Srbiji sprečili razvoj industrije i prosperitet zemlje korišćenjem litijuma, ali zato iz sve snage hvale činjenicu da će Sjedinjene Države postati svetska sila po pitanju litijuma.

Teško licemerje.