Prema rečima američkog zvaničnika koji je govorio pod uslovom anonimnosti, u dokumentu se iznose opcije za kažnjavanje zemalja koje su, kako se smatra u Vašingtonu, odbile ili oklevale da Sjedinjenim Američkim Državama omoguće pristup, baze i pravo preleta tokom rata protiv Irana.

Reč je o pravima poznatim kao ABO, odnosno pristup, baziranje i prelet, koja se u mejlu opisuju kao „apsolutna osnova za NATO“.

Španiji preti suspenzija iz NATO-a

U dokumentu se, prema navodima Rojtersa, pominje više mogućih mera protiv saveznika koji su u Pentagonu označeni kao „teški“ partneri.

Među opcijama je i suspenzija Španije iz NATO-a, kao i preispitivanje američke diplomatske podrške evropskim „imperijalnim posedima“, uključujući britanske tvrdnje o suverenitetu nad Foklandskim ostrvima u blizini Argentine.

Takođe se razmatra mogućnost da se pojedine „problematične“ zemlje suspenduju sa važnih ili prestižnih funkcija unutar NATO struktura.

U mejlu se, međutim, ne pominje zatvaranje američkih baza u Evropi, niti se predlaže povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a.

Američki zvaničnik nije želeo da kaže da li opcije uključuju i očekivano smanjenje broja američkih snaga u Evropi.

Tramp besan zbog Ormuskog moreuza

Američki predsednik Donald Tramp ranije je oštro kritikovao NATO saveznike zbog toga što nisu poslali svoje mornarice da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je zatvoren za globalnu plovidbu posle početka vazdušnog rata 28. februara.

Tramp je u više navrata doveo u pitanje vrednost američkog učešća u NATO-u, a izjavio je i da razmatra mogućnost povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz Alijanse.

Na pitanje Rojtersa 1. aprila da li je američko povlačenje iz NATO-a moguća opcija, Tramp je odgovorio:

- Zar vi ne biste, da ste na mom mestu? - rekao je Tramp.

Ipak, prema tvrdnjama američkog zvaničnika, interni mejl Pentagona ne predlaže povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a, niti zatvaranje američkih baza na evropskom kontinentu.