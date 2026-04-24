Modžtaba Hamnei deluje više kao predsednik upravnog odbora nego kao stvarni vođa Islamske Republike, dok članovi Iranske revolucionarne garde funkcionišu kao „članovi odbora“, piše Njujork Tajms, pozivajući se na izvore iz Irana, uključujući dva bivša visoka zvaničnika, dva člana Revolucionarne garde, jednog visokog zvaničnika upoznatog sa radnim okruženjem, devet izvora povezanih sa Revolucionarnom gardom i još tri osobe opisane kao ljudi koji „dobro poznaju“ vrhovnog vođu Hameneija.

Neki izvori navode da je Hameneijeva noga, povređena u pokušaju atentata, operisana tri puta i da čeka protezu, kao i da će mu na kraju biti potrebna plastična operacija. Prema izveštaju, takođe je operisao ruku, oporavlja se „sporo“, a lice mu je teško opečeno – što mu otežava govor.

Prema navodima izveštaja, iranski predsednik Masud Pezeškijan ga leči, a Hamenei šalje i prima poruke preko posrednika.

