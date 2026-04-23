"Tako to treba shvatiti. Štaviše, to je sukob u koncentrisanom obliku", rekao je Peskov za televiziju Rusija 1, prenele su RIA Novosti.

Finsko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da je vlada podnela parlamentu predlog kojim se dozvoljava uvoz, transport, isporuka i skladištenje nuklearnog oružja u, kako se navodi, "situacijama vezanim za odbranu".

Finski ministar odbrane Anti Hakanen je prvi predložio ovu inicijativu početkom prošlog meseca.

Vlasti u Helsinkiju objavile su prošle sedmice izveštaj u kojem se navodi da Finska neće koristiti oružje za masovno uništenje tokom mirnodopskog perioda, kao i da neće postati nuklearna sila, prenosi Tanjug.