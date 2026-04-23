Izraelski ministar odbrane Izrael Kac, rekao je tokom bezbednosne procene, da je Izrael spreman da nastavi borbe protiv Irana i da čeka "zeleno svetlo od Sjedinjenih Država" za ciljanje novog vrhovnog vođe i iranskih energetskih postrojenja.

"Izrael je spreman da obnovi rat protiv Irana. Armija odbrane je spremna u odbrani i ofanzivi, a ciljevi su označeni", rekao je Kac.

On je naveo da Izrael "čeka zeleno svetlo od Sjedinjenih Država, pre svega da završi eliminaciju dinastije Hamnei, inicijatora plana istrebljenja Izraela, i naslednika naslednika rukovodstva iranskog terorističkog režima, a pored toga da vrati Iran u doba tame i kamena dizanjem u vazduh centralnih energetskih i električnih postrojenja i uništavanjem nacionalne ekonomske infrastrukture".

Dodaje da će "ovaj put napad biti drugačiji i smrtonosan i da će dodati razorne udarce na najbolnijim mestima, nakon ogromnih udaraca koje je iranski teroristički režim već do sada pretrpeo, a koji će potresti i srušiti njegove temelje".

