Prema saopštenju vojske, tanker je navodno prekršio američku blokadu iranske nafte, zbog čega je izvedena vojna akcija, preneo je Skaj njuz.

Indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se tri indijska člana posade i dalje vode kao nestala nakon napada. Na brodu se nalazio ukupno 21 član posade.

Nju Delhi je osudio napad i pozvao zamenika šefa američke diplomatske misije u Indiji kako bi uložio, kako je navedeno, "najoštriji protest". Kako su naveli izvori za Rojters, okolnosti nesreće se i dalje utvrđuju.