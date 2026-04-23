Rusija je spremna za saradnju na Arktiku sa svim zainteresovanim zemljama, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa članovima Vlade o razvoju ruske arktičke zone i Transarktičkog transportnog koridora.

"Pri tome ćemo svakako štititi i, bez sumnje, zaštititi naše nacionalne interese u Arktiku, održavajući mir i stabilnost u ovom strateškom regionu. Obezbedićemo njegov dugoročni socijalno-ekonomski razvoj, unapređenje kvaliteta života ljudi, očuvanje jedinstvene kulture autohtonih naroda severa i zaštitu jedinstvenog prirodnog okruženja Arktika", istakao je.

Ruski lider je naglasio da značaj Transarktičke rute kao najbezbednijeg, najpouzdanijeg i najefikasnijeg puta postaje sve očigledniji u uslovima poremećaja u globalnim transportnim lancima izazvanih brojnim konfliktima.

Naglasio je da uloga Arktika u globalnom kontekstu raste, posebno za ekologiju planete, za globalni sektor goriva, energije i sirovina, i za unapređenje održivosti međunarodne trgovine i logističkih veza.