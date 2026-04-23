Kori Voren je bivši alkoholičar koji sada podstiče svoje sledbenike da odustanu od pijenja.

On je naveo tri znaka upozorenja za koja on veruje da mogu ukazivati da imate problem sa alkoholom.

Korijev prvi znak se vrti oko potrebe da stvorite određena „pravila“ u vezi sa vašim navikama pijenja. Sugestija da su pravila poput „Popiću samo dva ili tri večeras“ ili „Bez alkohola, samo pivo večeras“ znak da nemate potpunu kontrolu nad konzumiranjem alkohola.

„Ljudi koji umereno piju to ne rade“, dodao je.

Zatim, svi znamo ljude koji postanu plačljivi ili agresivni kada popiju nekoliko pića. Za Korija je ovo još jedan znak upozorenja na potencijalnu zavisnost od alkohola.

„Možda ste previše emotivni, ljuti ili ste glasni i mislite da morate biti duša zabave... Ljudi koji piju normalno i umereno to ne rade.“ Poslednji upozoravajući znak koji je Kori pomenuo bili su ljudi koji osećaju potrebu da popiju piće na svakoj vrsti događaja na kojem se nalaze kako bi se zabavili.

„Svaki put kada izlazite na večeru, na događaj, na utakmicu, šta god da je u pitanju. Ako vam je potreban alkohol da biste se zabavili, treba ozbiljno da razmislite o tome“, rekao je, prenosi LadBible.