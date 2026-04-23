Posledice sukoba na bliskom Istoku, SAD i Izraela protiv Irana, dovešće do svrgavanja vlada u Zapadnoj Evropi (članicama Evropke unije), izjavio je na Jutjubu bivši savetnik Pentagona Daglas Makgregor .

- Iranci su jasno stavili do znanja da će uništiti većinu svega na zapadnoj obali Persijskog zaliva, to izaziva ozbiljnu zabrinutost širom sveta. Već postoje veliki problemi sa gasom i naftom... Sve zapadnoevropske zemlje , zanesene zelenom energijom, našle su se u veoma teškoj situaciji. Po mom mišljenju, Evropa je već u vanrednom stanju. Mislim da će tamo uskoro početi ozbiljne promene, vlade će biti svrgnute - rekao je bivši savetnik Pentagona.

On je napomenuo da polovina komponenti koje se koriste u proizvodnji đubriva dolazi iz Persijskog zaliva.

U međuvremenu, Evropska unija već ima značajne probleme sa gasom i naftom, istakao je Makgregor.

