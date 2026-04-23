Prava drama odigrala se u Berlinu kada je iranski prestolonaslednik u egzilu Reza Pahlavi poliven crvenom tečnošću dok je izlazio iz zgrade nemačke federalne konferencije za štampu. Sve se dogodilo pred kamerama, neposredno nakon što je završio obraćanje medijima.

Pahlavi je upravo izašao sa brifinga na kojem je oštro kritikovao prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kada mu je prišao nepoznati muškarac i poprskao ga crvenom tečnošću. Prema prvim informacijama, najverovatnije je reč o soku od paradajza.

Iako je bio vidno poprskan po sakou i vratu, Pahlavi nije povređen. Nakon incidenta, kratko je mahnuo svojim pristalicama, a zatim ušao u automobil i napustio lice mesta.

Policija je brzo reagovala i privela osumnjičenog, čiji identitet nije objavljen u skladu sa nemačkim zakonima o zaštiti privatnosti.

Ko je Reza Pahlavi

Reza Pahlavi ima 65 godina i sin je poslednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut tokom revolucije 1979. godine, kada su milioni ljudi izašli na ulice zahtevajući kraj njegove vlasti.

Iako decenijama živi u egzilu, Pahlavi i dalje pokušava da se nametne kao politička figura i potencijalni lider u slučaju promene režima u Iranu. Međutim, i dalje nije jasno koliku realnu podršku ima unutar same zemlje.

Tokom njegove posete Berlinu, stotine njegovih pristalica okupile su se u blizini nemačkog parlamenta kako bi mu pružile podršku.

Oštre poruke o Iranu i diplomatiji

U svom obraćanju, Pahlavi je kritikovao pokušaje diplomatije i izrazio sumnju da će trenutni pristup dovesti do bilo kakvih promena u ponašanju iranskih vlasti.

– Ne vidim da će se to desiti. Ne kažem da diplomatiji ne treba dati šansu, ali mislim da je već dobila dovoljno prilika – rekao je.

On se zalaže za promene u Iranu i otvoreno podržava međunarodni pritisak, uključujući i vojnu intervenciju, kao način da se sruši postojeći sistem vlasti.

Takođe je izneo tvrdnje da su iranske vlasti u poslednjim nedeljama pogubile više političkih zatvorenika i zapitao se da li će međunarodna zajednica reagovati.

– Hoće li slobodni svet nešto učiniti ili će samo posmatrati? – poručio je.

Reakcija iz Berlina

Više od sat vremena nakon incidenta, nemački kancelar Fridrih Merc oglasio se saopštenjem u kojem je pozdravio produženje prekida vatre i istakao da to predstavlja priliku za nastavak diplomatskih pregovora.

– Ovo je važan trenutak za pokušaj postizanja mira i sprečavanje daljih sukoba. Teheran bi trebalo da iskoristi ovu priliku – naveo je.