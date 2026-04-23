Nova mađarska vlada otvoriće istorijske arhive tajne policije iz komunističkog perioda, izjavio je čovek koji će voditi kabinet Petera Mađara, pobednika ovih parlamentarnih izbora, za kojeg se očekuje da 9. maja preuzme funkciju premijera.

Pobeda stranke Tisa i političke promene

Mađarova stranka desnog centra Tisa porazila je 12. aprila Fides Viktora Orbana, dugogodišnjeg lidera zemlje, uz obećanja da će Mađarsku vratiti na proevropski kurs, oživeti posustalu ekonomiju i obezbediti deblokadu milijardi evra sredstava Evropske unije, navodi agencija Rojters.

Otvaranje arhiva kao prioritet

Balint Ruf, kojeg je Mađar juče potvrdio kao svog kandidata za šefa premijerovog kabineta, rekao je za portal Valas onlajn da će otvaranje arhiva tajne policije biti njegov “prioritet broj jedan”.

Transparentnost i zaštita od ucena

“To je zadatak za istoričare, ali ja mogu da obezbedim da nova vlada stvori okvir za to, odnosno da omogući istraživanja bez političkog pritiska”, rekao je Ruf, advokat i politički savetnik, pišu Vijesti.

Razlike u odnosu na druge zemlje

Za razliku od Poljske ili Češke, Mađarska nikada zvanično nije objavila imena saradnika tajne policije iz komunističkog perioda, iako su tokom godina neka imena postepeno dospevala u medije.

Pojedinci mogu da pristupe sopstvenim dosijeima, ali ne i, na primer, materijalima o drugima, uključujući nekadašnje doušnike.

Poziv na potpunu transparentnost

Istoričar Kristijan Ungvari, glasni zagovornik potpune transparentnosti, rekao je u predavanju 2023. godine da, dok “prošlost javnih ličnosti nije javna, one će stalno biti ranjive na ucene onih koji imaju pristup informacijama o njihovoj prošlosti”.

Borba protiv korupcije i odnosi sa EU

Ruf je rekao da namerava da osnuje kancelariju za povraćaj milijardi forinti izgubljenih zbog korupcije, a nadgledaće i pitanja u vezi sa Evropskom unijom kako bi Mađar mogao izbliza da prati rad na odmrzavanju evropskih fondova.

