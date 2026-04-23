Popularna influenserka koja je na društvenim mrežama stekla veliku podršku među konzervativnim korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama zbog objava u korist Donalda Trampa ispostavila se kao potpuno veštački generisana ličnost.

Prema pisanju WIRED-a, iza nje je stajao 22-godišnji mladić iz Indije koji je na taj način zarađivao novac od muškaraca na internetu.

Lažni profil bio je poznat pod imenom Emili Hart, a predstavljao je atraktivnu plavušu koja podržava SAD, Donalda Trampa i hrišćanstvo, objavljuje provokativne fotografije, pozira u bikiniju, pije pivo, ide na pecanje na ledu i rukuje oružjem. Prema navodima izveštaja, profil je osmislio mladić koji se predstavio pseudonimom Sem, kako ne bi ugrozio svoju buduću medicinsku karijeru.

Reč je o studentu iz Indije koji želi da postane ortopedski hirurg, a koji je, prema sopstvenom priznanju, koristio generativne alate veštačke inteligencije da napravi sve elemente lažne influenserke – od lica i tela, do opisa ispod objava i celokupnog identiteta na mrežama.

Lažna „Amerikanka“ pravljena da privuče konzervativne muškarce

Sem je objasnio da je sve počelo dok je imao finansijske probleme tokom studija i pokušavao da uštedi dovoljno novca kako bi se preselio u SAD. U početku je, kako tvrdi, samo tražio lak način da zaradi na internetu, pa je pomoću AI alata počeo da pravi slike mlade žene u bikiniju.

Zatim je, prema sopstvenom svedočenju, pitao Gugl Geminija kako da takav nalog postane uspešan. Veštačka inteligencija mu je, kako navodi, preporučila da cilja određenu publiku – konzervativne, MAGA korisnike u SAD, posebno starije muškarce, koje je opisala kao vernije pratioce i ljude spremnije da troše novac.

Na osnovu toga, osmislio je čitavu personu tako da se što više dopadne upravo toj grupi. Lažni profil tvrdio je da je Emili Hart medicinska sestra, a po izgledu je, prema opisu, podsećala na holivudsku glumicu Dženifer Lorens.

Kako bi dodatno privukao pažnju konzervativne publike, svakodnevno je objavljivao sadržaj koji snažno podržava teme poput hrišćanstva, prava na oružje, protivljenja abortusu i antiimigrantskih stavova.

U jednom od primera objava, lažna influenserka držala je oružje uz poruku: „Ako ti treba razlog da me otpratiš: Hrist je kralj, abortus je ubistvo, a svi ilegalni migranti moraju biti deportovani", uz još jednu provokativnu poruku usmerenu protiv liberala.

Milioni pregleda i hiljade dolara mesečno

Prema njegovim tvrdnjama, sadržaj je veoma brzo počeo da dobija ogroman broj pregleda.

- Svaki video koji sam objavio imao je tri miliona, pet miliona, deset miliona pregleda. Algoritam je to obožavao. U roku od mesec dana Emili Hart je imala više od 10.000 pratilaca na Instagramu, a mnogi od njih su se pretplatili i na njen AI sadržaj blaže erotske prirode na platformi Fanvju -rekao je on za Vajerd.

Sem tvrdi da je za ceo posao dnevno trošio tek 30 do 50 minuta, a da je zarađivao nekoliko hiljada dolara mesečno.

- Za studenta medicine to je bio ozbiljan novac. U Indiji ni na profesionalnim poslovima ne može lako da se zaradi toliko. Nisam video lakši način da se zaradi novac na internetu - rekao je on.

Dodao je i da je koristio Grok, AI alat mreže Iks, kako bi pravio eksplicitnije verzije fotografija lažne influenserke, koje je zatim postavljao na Fanvju, platformu na kojoj korisnici plaćaju za ekskluzivne slike i komunikaciju sa kreatorima sadržaja.

- U suštini nisam radio gotovo ništa, a novac je samo stizao - rekao je Sem.

Instagram profil Emili Hart ugašen je u februaru zbog lažnih aktivnosti, a nakon što je Vajerd objavio detalje cele šeme, uklonjen je i njen nalog na Fejsbuku.

