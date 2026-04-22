Dodao je da mu je drago što su se plenumaši vratili parlamentarizmu, ali je ukazao da kod parlamentarizma postoje određena pravila.

"Pravila su da vi kontrolišete izbore, a sada pošto su izgubili izbore pripadnici tog blokaderskog pokreta se žale da su izbori "pokradeni". Kada pobede nikada ne govore o neregularnostima, što je manir i opozicije. Kažu da jedan deo listića nije na istom papiru, pa jel treba da bude, šta su vaši članovi komisije rekli?", rekao je Antić za K1 TV.

Dodao je Antić je da o tome koliko je Univerzitet u Beogradu neozbiljan svedoči činjenica da ne postoji interno obaveštenje, već da profesori mogu da saznaju sve samo preko novina ili ukoliko lično poznaju nekog od profesora sa Medicinskog fakulteta.

Antić smatra da je blokaderska takozvana "studentska" lista tragikomična jer na njoj nema studenata, ali da ta lista treba što pre da se predstavi imenom i prezimenom sa svojim kandidatima i programom, kako bi građani znali šta oni tačno nude.

Osvrćući se na razgovor političara Vladan Đokića sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, Antić je rekao da on govori u prilog tome da će, ako se sutra uspostavi neka nova vlast, Srbija, kako je naveo, dobiti politiku ekstremista iz Evropskog parlamenta. Antić ističe da građani Srbije nikada neće podržati ukidanje Republike Srpske, priznanje tzv. Kosova, prihvatanje samostalnosti Vojvodine, prenosi Tanjug.

