Nekoliko ostrvskih zemalja u Indijskom okeanu, pišu istočnoazijski mediji, na zahtev Pekinga odbilo je prelet aviona tajvanskog predsednika, čime su onemogućile njegovu posetu afričkoj državi Esvatini, koja je jedna od samo 12 zemalja sveta koje ne priznaje vlasti u Pekingu kao jedinog legitimnog zastupnika kineske države i naroda.

Tajvanski predsednik Laj Ćingde odustao je od posete afričkoj državi Esvatini (bivši Svazilend) jer njegov avion nije dobio dozvolu za prelet od ostrvskih zemalja u Indijskom okeanu koje se nalaze na putu za jug Afrike: Sejšelskih ostrva, Mauricijusa i Madagaskara.

Geografski gledano, Esvatini se nalazi na jugu Crnog kontinenta, stešnjen između Južne Afrike i Mozambika.

Jedna je od samo 12 zemalja u svetu koje priznaju vladu u Tajpeju, glavnom gradu Tajvana, kao legitimnog predstavnika cele kineske države i s njom održavaju formalne diplomatske veze.

To je i osnovni razlog zašto je Laj, koji je od dolaska na čelo Tajvana ostvario samo jedno putovanje u inostranstvo, nameravao da poseti Esvatini. On je trebalo da prisustvuje proslavi četrdesetgodišnjice od stupanja na presto tamošnjeg kralja Msvatija Trećeg.

Sejšelska ostrva, Mauricijus i Madagaskar, javljaju tajvanski i drugi istočnoazijski mediji, na zahtev matice Kine donele su odluku da odbiju prelet Lajovog aviona kako bi omele njegovu posetu i tako udovoljile vlastima u Pekingu.

Lajova partijska koleginica i prethodnica na funkciji predsednika Caj Ingven posetila je 2023. godine Esvatini, jedinu afričku zemlju koja priznaje vladu u Tajpeju.

Najveći broj od 12 država koje održavaju zvanične diplomatske odnose sa Tajpejom nalaze se u Tihom okeanu i Srednjoj, odnosno Južnoj Americi.