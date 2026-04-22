Nemačka razmatra potez koji je do pre nekoliko godina bio nezamisliv — podizanje starosne granice za vojne rezerviste čak na 70 godina.

Tu ideju izneo je Bastijan Ernst, novoizabrani predsednik Udruženja rezervista, u trenutku kada Berlin ubrzano pokušava da poveća broj vojnika i ojača svoju vojsku.

Plan je jasan — Bundesver treba da naraste sa sadašnjih oko 186.000 vojnika na čak 260.000, dok bi rezervni sastav trebalo da dostigne još 200.000 ljudi u narednoj deceniji.

Ovakvi potezi dolaze nakon rata u Ukrajini, koji je potpuno promenio bezbednosnu sliku Evrope. Nemačke vlasti otvoreno govore o potrebi jačanja vojske zbog, kako tvrde, potencijalne pretnje iz Rusije, dok Moskva takve tvrdnje odbacuje.

Stariji ponovo u uniformi

Ernst smatra da više nema smisla oslanjati se samo na mlađe generacije.

„Trebalo bi da podignemo starosnu granicu za rezerviste sa 65 na 70 godina“, rekao je on.

Kako objašnjava, ljudi danas duže ostaju u dobroj formi, a i sama granica za odlazak u penziju se pomera.

Po njegovom mišljenju, problem manjka vojnika ne može se rešiti bez uključivanja starijih.

„Ako već govorimo o nedostatku mladih regruta, moramo gledati i drugi kraj starosne piramide“, poručio je.

Uz to, traži i promene pravila — da poslodavci više ne mogu da odlučuju da li će zaposlenima dozvoliti odlazak na vojnu obuku.

Talas koji zahvata celu Evropu

Nemačka nije jedina koja ide ovim putem.

Finska je već najavila podizanje starosne granice za rezerviste, dok je Velika Britanija to već učinila.

Sve češće se pominje i mogućnost povratka obaveznog vojnog roka u Evropi. Direktor Evropske odbrambene agencije nedavno je upozorio da bi takav scenario mogao postati realnost.

U Nemačkoj je već uveden novi model dobrovoljne regrutacije, ali mnogi strahuju da je to samo prvi korak ka ponovnom uvođenju obavezne vojske.

Reakcije i upozorenja

Na jačanje nemačke vojske reagovala je i Rusija.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova upozorila je da bi nastavak militarizacije mogao da dovede do ozbiljnih posledica, podsećajući na istorijska iskustva Evrope.

Jasno je jedno — Evropa se ubrzano menja, a granice između mira i priprema za rat postaju sve tanje.