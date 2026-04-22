Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da Iran zna kako da se suoči sa ograničenjima i maltretiranjem i brani svoje interese, nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplenile iranski komercijalni brod u Omanskom moru.

U objavi na mreži X, Arakči je ocenio da je blokada iranskih luka "čin rata" i kršenje primirja, dok je zaplenu broda i pritvaranje posade nazvao "težim prekršajem".

Prema njegovim rečima, Iran je sposoban da se suprotstavi pritiscima i "maltretiranju", uz poruku da će zemlja braniti svoje interese uprkos spoljnim merama.

Iranske vlasti su navele da su se američke snage tokom akcije ukrcale na trgovački brod i onesposobile njegove navigacione sisteme, što su opisale kao "čin piraterije u međunarodnim vodama".

Takođe je saopšteno da su iranske snage odgovorile napadima dronovima na američke vojne brodove u regionu, ali da je odgovor bio ograničen zbog prisustva članova posade i njihovih porodica na brodu.

Ministarstvo spoljnih poslova Irana osudilo je akciju SAD i upozorilo na "veoma opasne posledice", dok je situacija u regionu dodatno podigla tenzije između dve zemlje.