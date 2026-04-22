Grad Kusong u zapadnom delu Severne Koreje ponovo je dospeo u fokus međunarodnih obaveštajnih službi nakon što je južnokorejski ministar za ujedinjenje pomenuo to mesto kao moguću lokaciju postrojenja za obogaćivanje uranijuma.

Prema izveštaju agencije Jonhap, Kusong se već godinama nezvanično povezuje sa severnokorejskim nuklearnim programom, iako to nikada nije zvanično potvrdio ni Seul ni Vašington.

Do sada su kao potvrđene ili šire priznate lokacije povezane sa nuklearnim aktivnostima navedeni kompleks Jongbjon i postrojenje Kangson u blizini Pjongjanga, dok se Kusong smatra sumnjivim dodatnim centrom.

Zapadne obaveštajne procene od sredine 2010-ih ukazuju da bi u Kusongu moglo da se nalazi postrojenje za centrifuge za obogaćivanje uranijuma, potencijalno smešteno u industrijskim objektima ili podzemnim kompleksima.

Stručnjaci navode da su postrojenja za obogaćivanje uranijuma teža za otkrivanje od reaktora, jer centrifuge mogu lako da se sakriju pod zemljom i ne zahtevaju vidljive objekte velikih razmera.

Iako detalji ostaju nepotvrđeni, slučaj ponovo otvara pitanje obima i lokacija nuklearnog programa Severne Koreje i stepena međunarodnog nadzora nad njim, prenosi Tanjug.

