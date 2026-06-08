Nedeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine donosi nove prilike, emotivne preokrete i važne odluke za sve horoskopske znakove. Saznajte šta vam zvezde poručuju kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje.

Ovan

Ove nedelje otvaraju vam se vrata digitalnih i komunikacionih projekata, pa možete dobiti priliku da se istaknete u radu sa inostranstvom ili novim tehnologijama. U ljubavi vas očekuje neočekivan susret koji može prerasti u uzbudljivu priču. Zauzeti Ovnovi otkrivaju novu zajedničku strast sa partnerom. Obratite pažnju na leđa i unos tečnosti.

Bik

Fokus je na domu i estetici – moguća su renoviranja ili promene u enterijeru. Na poslu vas očekuje stabilan napredak i finansijska dobit. U ljubavi vas privlače mirisi i suptilni znakovi pažnje, a slobodni Bikovi mogu upoznati osobu iz finansijskog sektora. Čuvajte grlo.

Blizanci

Ideje koje imate ove nedelje mogu doneti značajne promene na poslu, posebno kroz timski rad. U ljubavi se može razviti odnos iz prijateljstva, dok zauzeti Blizanci planiraju putovanje. Budite oprezni u saobraćaju i izbegavajte brzinu.

Rak

Intuicija vam je izuzetno izražena, a snovi mogu doneti korisne uvide. Moguć je finansijski priliv kroz porodicu. U ljubavi vas očekuje mir i bliskost sa partnerom, dok slobodni Rakovi privlače mirne i stabilne osobe. Najviše vam prija odmor i opuštanje.

Lav

Vaša harizma dolazi do izražaja i donosi vam profesionalne prilike i priznanja. U ljubavi vas očekuju snažne emocije i moguća javna pažnja. Slobodni Lavovi privlače osobe iz svoje okoline. Povećana energija pogoduje fizičkoj aktivnosti.

Devica

Karijera je u fokusu, uz mogućnost unapređenja ili promene pozicije. U ljubavi vas očekuju ozbiljni razgovori o budućnosti. Slobodne Device privlače stabilne i ozbiljne osobe. Obratite pažnju na varenje i ishranu.

Vaga

Ove nedelje učite i proširujete vidike kroz nova znanja i kontakte sa ljudima iz inostranstva ili drugih sredina. U ljubavi vas privlače egzotična iskustva i nova poznanstva. Moguće je upoznavanje preko edukacije ili kursa. Pazite na ishranu.

Škorpija

Finansijska i administrativna pitanja dolaze u fokus, uz mogućnost rešavanja dugova ili nasledstva. Na poslu pokazujete izuzetnu analitičnost. U ljubavi vas očekuje jaka strast, ali i potreba za kontrolom. Slobodne Škorpije privlače misteriozne osobe.

Strelac

Partnerstva su u centru pažnje, bilo poslovna ili emotivna. Mogući su važni ugovori ili odluke o zajedničkom životu. Slobodni Strelčevi upoznaju harizmatične osobe na javnim događajima. Potrebno vam je više sna.

Jarac

Fokus je na zdravlju i svakodnevnim navikama. U poslu pokazujete preciznost i efikasnost, uz moguće manje finansijske dobitke. U ljubavi vas raduju male, ali značajne stvari. Slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu kroz posao ili trening.

Vodolija

Kreativnost je na vrhuncu, a nove ideje mogu vam doneti profesionalno priznanje. U ljubavi vas očekuje zabava, druženje i nova poznanstva. Moguće su i važne odluke u postojećim vezama. Puni ste energije i samopouzdanja.

Ribe

Fokus je na porodici i privatnom životu. Moguć je povratak osobe iz prošlosti. Na poslu vam najviše odgovara rad u mirnom okruženju. U ljubavi vas vodi nostalgija i potreba za emotivnom sigurnošću. Posvetite se odmoru i mentalnom balansu.