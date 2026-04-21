Dovoljno je da pomerite stolicu ili prođete u štiklama i već nastaju sitni tragovi koji kvare izgled poda.

Dobra vest je da za manje ogrebotine ne morate odmah zvati majstora niti brusiti parket. Postoje jednostavni kućni trikovi koji mogu značajno da poprave izgled poda i vrate mu sjaj.

Zašto parket gubi sjaj i izgleda „umorno“?

Parket je prirodan materijal koji vremenom reaguje na spoljne uticaje. Sitne čestice peska, prašine i prljavštine koje unosimo obućom deluju poput finog brusnog papira.

Zbog toga nastaju sitne ogrebotine, matirane površine i gubitak sjaja. Čak i kada je pod čist, može izgledati staro i zapušteno.

Brzo rešenje bez brušenja: trik sa omekšivačem

Možda zvuči neobično, ali omekšivač za veš može pomoći da parket ponovo zablista. Razlog je što sadrži sastojke koji zaglađuju površinu i vizuelno ublažavaju ogrebotine.

Kako se koristi:

u kantu sa toplom vodom sipajte 1–2 čepa omekšivača

koristite krpu od mikrofibera

dobro ocedite krpu, bez viška vode

prebrišite oštećene delove, a zatim ceo pod

Rezultat je da ogrebotine postaju manje vidljive, a parket dobija lep i ujednačen sjaj.

Šta raditi kod dubljih ogrebotina?

Ako je ogrebotina dublja i zahvatila je drvo, jednostavno čišćenje neće biti dovoljno. Tada može pomoći prirodan trik koji mnogi ne znaju.

Trik sa orasima

Jezgro oraha sadrži prirodna ulja koja mogu da „nahrane“ drvo i ublaže oštećenja.

Postupak:

uzmite jezgro oraha

trljajte ga kružnim pokretima preko ogrebotine

ostavite nekoliko minuta

prebrišite suvom krpom

Ogrebotina će postati znatno manje vidljiva jer se boja izjednačava sa ostatkom parketa.

Na šta treba obratiti pažnju

Iako su ovi trikovi efikasni, važno je biti umeren. Ne treba preterivati sa količinom omekšivača, niti ostavljati višak vode na parketu. Redovno čišćenje je najbolji način da sprečite nova oštećenja.

Ako želite da osvežite parket bez brušenja i velikih troškova, ovi jednostavni trikovi mogu napraviti veliku razliku. Uz malo pažnje i pravilnu negu, vaš pod može ponovo izgledati uredno i sjajno bez majstora i komplikacija.