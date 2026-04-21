Vlasti u Belgiji pokrenule su kampanju pod nazivom „Spremni zajedno“, kojom građane pozivaju da se pripreme za moguće vanredne situacije i obezbede osnovne zalihe za najmanje tri dana.

Inicijativu je pokrenuo Nacionalni krizni centar, a njen cilj je jačanje otpornosti društva i podizanje svesti o važnosti lične i porodične spremnosti u slučaju kriza.

Građanima se savetuje da naprave komplet za hitne situacije koji bi im omogućio da samostalno funkcionišu tokom najmanje 72 sata.

Preporučeni paket treba da sadrži osnovne stvari poput hrane i vode, baterijske lampe, kao i radio uređaja na baterije, kako bi imali pristup informacijama u slučaju prekida komunikacija.

Fokus na spremnosti, ne na panici

Belgijski zvaničnici naglašavaju da cilj kampanje nije izazivanje straha, već podizanje svesti i unapređenje spremnosti građana.

Ministar unutrašnjih poslova Bernar Kentin istakao je da je ključ efikasnog reagovanja upravo u tome da građani budu informisani i pripremljeni.

– Nema potrebe za panikom, ali je uvek dobro biti spreman – poručio je on.

Prema njegovim rečima, u Belgiji još uvek nije dovoljno razvijena kultura bezbednosti, zbog čega je važno da građani na vreme usvoje osnovne mere zaštite.

Zalihe za najmanje tri dana

Nacionalni krizni centar posebno ističe da komplet za hitne situacije treba da obezbedi osnovne uslove za preživljavanje tokom najmanje 72 sata.

To podrazumeva dovoljne količine vode, hrane, osvetljenje, kao i mogućnost da se prate najvažnije informacije.

Cilj je da u slučaju krize službe hitne pomoći mogu da se fokusiraju na najugroženije, dok bi građani koji su pripremljeni mogli samostalno da izdrže prve kritične dane.

Kampanja se širi i na nove rizike

Belgijske vlasti najavljuju da će kampanja u narednom periodu biti dodatno proširena i na druge potencijalne rizike, uključujući i nuklearne incidente.

U realizaciju će biti uključene i lokalne vlasti, kako bi preporuke bile prilagođene konkretnim uslovima u različitim delovima zemlje.

Sve ove mere dolaze u trenutku kada se Evropa suočava sa sve češćim krizama, od geopolitičkih tenzija do klimatskih nepogoda, zbog čega se sve veći akcenat stavlja na ličnu spremnost građana.