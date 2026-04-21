ČUVAJTE SE OVA 4 ZNAKA Na putu do cilja zabiće vam "nož u leđa", a da ne trepnu!

Najbliži ponekad postanu samo figurice na ploči

Autor:  Slobodanka Ćorić
21.04.2026.16:37
ČUVAJTE SE OVA 4 ZNAKA Na putu do cilja zabiće vam "nož u leđa", a da ne trepnu!
Ambicija sama po sebi nije loša, ali kad se u nju umešaju ego, strah i potreba za kontrolom, igra postaje opasna. Tada se ne pregovara, ne usporava i ne čeka pravi trenutak nego se ide direktno, pa kud puklo. 

U takvoj verziji priče i najbliži ponekad postanu samo figurice na ploči. Iako ništa ne treba generalizovati, astrolozi tvrde da su neki horoskopski znakovi takvom ponašanju skloniji od drugih. Prema njima, ovo je ekipa koja će vam zabiti nož u leđa da ne trepnu i možda vam se čak nakon svega i nasmešiti, kao da je to bila samo poslovna odluka.

Škorpija

Škorpija ne ide na cilj. Škorpija ide na pobedu, i to onu koja se pamti. Kad oseti pretnju, odanost mu može preko noći preći u hladnu strategiju. Neće nužno napraviti scenu, ali će vrlo precizno povući potez koji će vam izbiti tlo pod nogama. Najgore je što često misli da je to opravdano: "Nije trebalo da me potceniš".

Jarac

Jarac je majstor dugih staza: strpljiv, fokusiran i sposoban da žrtvuje sve za rezultat. U toksičnom modu ljude pretvara u resurse, a odnose u investicije s očekivanim povratom. Ako proceni da mu neko usporava napredak, bez puno emocija će ga "iseći" iz plana. I neće to zvati izdajom, nego racionalizacijom: "Nije lično, nego neophodno".

Ovan

Ovan je rođen za trku, ali ponekad zaboravi da kroz cilj ne bi trebalo da prelazi preko tuđih leđa. Kad mu se upali takmičarski nagon, postaje impulsivan, tvrd i spreman da pregazi dogovor ako mu stoji na putu. "Nož u leđa" kod Ovna često nije podmuklost, nego sirova direktnost koja dođe kao udarac bez najave. Tek kasnije shvati da je pobedio, ali izgubio ljude.

Blizanci

Blizanci u lošem izdanju znaju da igraju igru informacija: ko šta zna, ko šta misli i ko će prvi saznati. Njihov "nož" nije fizički, nego verbalni, na primer rečenica, trač, spin, mala korigovanja istine. Ako im cilj postane prioritet, mogu lako da se prebace na drugu stranu bez griže savesti, jer im je glava brža od srca. Najviše zbunjuje to što i dalje deluju šarmantno, kao da se ništa nije dogodilo.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

MOĆNI MARS U OVNU DONOSI NOVE MOGUĆNOSTI 4 horoskopska znaka očekuju velike promene

SA NJIMA MOŽETE OPUŠTENO DA SEDNETE U KOLA Pogledajte koji znakovi su NAJBOLJI VOZAČI, a ko je NOČNA MORA u saobraćaju

PRAVA LJUBAV STIŽE 21. APRILA 3 horoskopska znaka neće znati šta ih je snašlo - o ovome su samo maštali

HOROSKOP ZA UTORAK, 21. APRIL Škorpiji šansa iz inostranstva, Raku stiže poruka iz prošlosti, Ribama ponuda života

NEDELJNI HOROSKOP Bikovi ne znaju kuda udaraju, Blizance muči nostalgija, Vodoliji prijatno iznenađenje

CRVENE, ZELENE ILI ŽUTE? Evo koje jabuke su NAJBOLJE za vaš organizam

Skoro isto kao krompir, ali je mnogo, mnogo lepše: Najbolji recept za batat iz rerne, hrskav, a unutra skroz sočan

NEVERICA NA PUTU KOD FOČE: Krmača se oprasila na sred druma – VOZAČI U ŠOKU!

OVA NAMIRNICA PRAVI ČUDA - VEĆ JE IMATE U KUHINJI Napravite sami prirodno đubrivo za papriku i paradajz

Tri sestrice koje su oduševile Srbiju ponovo pokazale da imaju veliko srce: Prodavale badnjake za ljubav pokojne mame, a sada su deo humane akcije

MOĆNI MARS U OVNU DONOSI NOVE MOGUĆNOSTI 4 horoskopska znaka očekuju velike promene

Šta kada prsten postane „tesan“? Zašto prsti otiču u trudnoći i kada je vreme da skinete prstenje

CELOG ŽIVOTA POGREŠNO KUVATE KAFU: Ovih 7 grešaka uništava ukus!

OTERAJTE IH PRE NEGO ŠTO VAM NAPRAVE GNEZDO NA TERASI Golubovi od OVE stvari beže kao đavo od krsta

BEZ PRŽENJA U DUBOKOM ULJU Krofnice iz rerne, prosto savršene

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,51 99,81 100,11
CAD CAD 72,65 72,87 73,09
AUD AUD 71,2 71,42 71,63
GBP GBP 134,32 134,72 135,12
CHF CHF 127,11 127,49 127,87

