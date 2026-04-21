Ambicija sama po sebi nije loša, ali kad se u nju umešaju ego, strah i potreba za kontrolom, igra postaje opasna. Tada se ne pregovara, ne usporava i ne čeka pravi trenutak nego se ide direktno, pa kud puklo.

U takvoj verziji priče i najbliži ponekad postanu samo figurice na ploči. Iako ništa ne treba generalizovati, astrolozi tvrde da su neki horoskopski znakovi takvom ponašanju skloniji od drugih. Prema njima, ovo je ekipa koja će vam zabiti nož u leđa da ne trepnu i možda vam se čak nakon svega i nasmešiti, kao da je to bila samo poslovna odluka.

Škorpija

Škorpija ne ide na cilj. Škorpija ide na pobedu, i to onu koja se pamti. Kad oseti pretnju, odanost mu može preko noći preći u hladnu strategiju. Neće nužno napraviti scenu, ali će vrlo precizno povući potez koji će vam izbiti tlo pod nogama. Najgore je što često misli da je to opravdano: "Nije trebalo da me potceniš".

Jarac

Jarac je majstor dugih staza: strpljiv, fokusiran i sposoban da žrtvuje sve za rezultat. U toksičnom modu ljude pretvara u resurse, a odnose u investicije s očekivanim povratom. Ako proceni da mu neko usporava napredak, bez puno emocija će ga "iseći" iz plana. I neće to zvati izdajom, nego racionalizacijom: "Nije lično, nego neophodno".

Ovan

Ovan je rođen za trku, ali ponekad zaboravi da kroz cilj ne bi trebalo da prelazi preko tuđih leđa. Kad mu se upali takmičarski nagon, postaje impulsivan, tvrd i spreman da pregazi dogovor ako mu stoji na putu. "Nož u leđa" kod Ovna često nije podmuklost, nego sirova direktnost koja dođe kao udarac bez najave. Tek kasnije shvati da je pobedio, ali izgubio ljude.

Blizanci

Blizanci u lošem izdanju znaju da igraju igru informacija: ko šta zna, ko šta misli i ko će prvi saznati. Njihov "nož" nije fizički, nego verbalni, na primer rečenica, trač, spin, mala korigovanja istine. Ako im cilj postane prioritet, mogu lako da se prebace na drugu stranu bez griže savesti, jer im je glava brža od srca. Najviše zbunjuje to što i dalje deluju šarmantno, kao da se ništa nije dogodilo.