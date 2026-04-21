Organizacija za bezbednost u saobraćaju i pomoć u kvarovima GEM Motoring Assist upozorila je vozače na takozvane „trikove za uštedu goriva“, navodeći da oni „mogu doneti više štete nego koristi i čak dovesti do ugrožavanja bezbednosti.

Oni su istakli da su moderni automobili „efikasniji nego ikada ranije“, ali da su cene goriva i dalje visoke, pa većina vozača „i dalje traži brze načine da uštedi“.

Zbog toga je, kako naglašavaju, važno razlikovati zaista korisne savete od uobičajenih zabluda.

Pet čestih „mitova“ o štednji goriva

Vožnja nizbrdo u leru štedi gorivo

Kod modernih motora, kada vozite u brzini i puštate gas, sistem često automatski prekida dotok goriva. Vožnja u leru smanjuje kontrolu nad vozilom i nije bezbedna.

Klima-uređaj treba izbegavati po svaku cenu

Povremeno isključivanje klime je u redu, ali potpuno nekorišćenje može dovesti do isušivanja zaptivki i slabijeg rada sistema na duže staze.

Motor treba zagrevati u mestu pre vožnje

Dugotrajno prazno hodanje troši gorivo. Savremeni motori se najbolje zagrevaju laganom vožnjom odmah nakon startovanja.

Gume treba previše naduvati da bi bile „tvrđe“

Previše naduvane gume smanjuju prianjanje i povećavaju habanje. Uvek treba pratiti preporuke proizvođača.

Rezervoar treba puniti samo do pola radi uštede težine

Razlika u težini je minimalna, dok češći odlazak na pumpu može biti nepraktičan i dovesti do rizičnijih situacija.

Stručnjaci navode i 5 stvarnih načina za uštedu goriva, piše Express.

Preporučuje se glatko ubrzavanje i kočenje jer blaži stil vožnje smanjuje potrošnju i habanje vozila, kao i planiranje rute – izbegavanje gužvi i nepotrebnih obilazaka. Savet je i da se smanji brzina, kao i da se ukloni nepotreban teret iz automobila, kao i da se izbaci višak stvari iz gepeka jer manja težina znači manju potrošnju.