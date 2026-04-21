Baza:

1l mleka

400g šećera

30g želatina u granulama

70ml vode

600g šlaga u prahu

750ml gazirane vode

Još:

I deo: 200g mlevenog keksa

II deo: 200g crne čokolade

III deo: 200g mlevenog, pečenog lešnika

Priprema:

Mleko sipati u šerpu, staviti na vatru, dodati šećer pa sačekati da provri.

Za to vreme posebno potopiti želatin u vodu.

Kada mleko provri, skinuti sa vatre, malo prohladit imešanjem pa uzeti 50-100ml mleka i preliti želatin pa izmešati.

Masu sa želatinom sada istresti u mleko sve zajedno žicom provrteti.

Ostaviti da se hladi, pa mlako staviti u frižider dok se potpuno ne stegne, treba da čekate dok masa ne postane želatinasta, skoro kao puding kad se ohladi, nešto mekši.

Možete to da uradite i dan ranije pa ostaivite u frižideru ili 4h taj dan, kako vam lakše.

Umutiti šlag sa vodom, pa masu sa želatinom prebaciti u veliku posudu pa mikserom umutiti.

Postepeno dodavati umućeni šlag i sve zajedno mutiti. Uzmite veeeeliku činiju.

Podeliti dobijenu masu na 3 dela, pa u sveki deo staviti po jedan. U jedan keks, u drugi otopljenu čokoladu, a u treći mleveni lešnik.

Redjati u obruč keks, čokolada ( pa 30 minuta u friz ), pa lešnik deo ili obrnutim redom ako je u tepsiju kako bi kada je okrenete na tacnu dobili prethodno navedeni redosled.

Dobro ohladiti, najmanje 4h, da nam se sve lepo stegne.