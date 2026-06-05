Makron je trčao uz more u crnogorskom primorskom gradu, gde će kasnije učestvovati na sastanku evropskih i regionalnih lidera, objavio je francuski portal Bursorama.

Podgorički mediji objavili su fotografiju i kratki video zapis na kojem se vidi Makron koji džogira u pratnji svog obezbeđenja.





Makron je juče doputovao u prvu zvaničnu posetu Crnoj Gori, gde mu je domaćin crnogorski predsednik Jakov Milatović.

Oni su juče na Cetinju imali zvanične razgovore, obraćanje medijima, a potom je predsednik Francuske posetio Cetinjski manastir Srpske pravoslavne crkve, gde ga je dočekao mitropolit Joanikije.

Podsetimo, predsednik Francuske Emanuel Makron trčao je u prestonici Kenije, Najrobiju zajedno sa dvostrukim olimpijskim šampionom Eliudom Kipčogom, tokom trećeg dana svoje afričke turneje.