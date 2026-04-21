Američki predsednik Donald Tramp optužio je Iran da je "više puta" prekršio sporazum o prekidu vatre.

- Iran je više puta prekršio prekid vatre! - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social, ali on ne daje više informacija o tome na šta misli.

Stiže Tramp lično?

Pakistanski izvor uključen u razgovore rekao je za Rojters da postoji nada za početak druge runde pregovora između SAD i Irana u sredu. Izvor agencije Rojters je takođe rekao da bi Tramp mogao da prisustvuje lično ili virtuelno, ako dođe do potpisivanja sporazuma.

Američki potpredsednik Džej Di Vens trebalo bi da danas da stigne u Pakistan, dok Teheran još uvek nije potvrdio svoj dolazak.

